Современное доносительство. Режим Путина стоит на агрессивном лоялизме широких масс

В бессмертной „Затоваренной бочкотаре“ Василий Павлович Аксенов вывел образ старика Ивана Моченкина: „В свое время он писал жалобы: на школьников-хулиганов в пионерскую организацию, на сына в его монтажное (по коровникам) управление, на невестку в журнал „Крестьянка“, – но жалобам ходу не дала бюрократия, которая на подкупе у семьи“. Сейчас этот вечнозеленый типаж советского/российского гражданина расцвел пышным цветом. Правда, „Бочкотара“ — феномен вегетарианских 1960-х, Моченкин — скорее сутяжник, а доносчиков сегодняшнего масштаба и размаха следует сравнивать с их аналогами времен сталинизма. Причем самых темных времен — периодов Большого террора и борьбы с „космополитами“. Добровольный активизм и воинствующий конформизм нынешних неосталинистских доносчиков, откликнувшихся на призыв Путина к „самоочищению общества“, способен сломать жизнь любому, кто не согласен с действиями Кремля и Лубянки внутри страны и вне ее.