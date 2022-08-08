Первая ракетка Латвии Остапенко примет участие в теннисном турнире Tallinn Open

„Я всегда любила выступать перед латвийскими фанатами тенниса, – сказала Елена Остапенко. – К сожалению, в этом году Кубок Билли Джин Кинг и турнир WTA в Латвии не состоятся, поэтому я решила принять участие в таллиннском турнире WTA 250. Я с нетерпением жду встречи с первыми ракетками Эстонии и другими выдающимися игроками. Приглашаю всех латвийских любителей этого спорта в конце сентября приехать в Таллинн за теннисом высокого уровня“.

В настоящий момент Елена Остапенко занимает 17-ю строчку в обновляемом рейтинге WTA. В 2017 году она одержала победу в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису, став первым теннисистом из Латвии, завоевавшим титул в одиночном разряде на турнире Большого шлема и первой с 1933 года несеянной теннисисткой, дошедшей до титульной победы. Наивысшей позицией, которую Остапенко довелось занимать в турнирной таблице WTA, было 5-е место, которого она достигла в 2018 году. Совокупный размер призовых Остапенко составляет около 11,5 миллиона евро.

„Мы очень рады, что Елена Остапенко согласилась принять участие в турнире Tallinn Open, – сказал директор турнира Tallinn Open WTA 250 Аллар Хинт. – Елена – игрок мирового уровня, победительница турнира Большого шлема. Кроме того, она представляет соседнюю страну, что, несомненно, создаст отличный симбиоз и предоставит и латвийской публике возможность посетить наш турнир, чтобы увидеть, как играет звезда латвийского тенниса“.

Согласие на участие в турнире дали первые ракетки Эстонии Анетт Контавейт и Кайа Канепи. Также путевку в турнир получила Елена Малыгина (№332 WTA), одержавшая в этом году победу в одиночном разряде на чемпионате Эстонии по теннису.

Билеты на турнир Tallinn Open можно приобрести в среде продажи билетов Piletitasku. С информацией о продаже билетов можно ознакомиться ТУТ.

24.09–25.09.2022 пройдут квалификационные игры турнира. Поединки основного раунда запланированы на 26.09–2.10.2022:

· на 26.09–29.09.2022 можно купить билеты на утренние сессии;