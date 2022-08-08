Восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу застрелили в Бразилии

Как отмечает портал Globo, инцидент произошел во время концерта в одном из клубов Сан-Паулу. У спортсмена возник конфликт с одним из посетителей клуба, офицером полиции Энрике Отавил Оливейрой Велосо, который был пьян. По данным свидетелей, Велосо схватил бутылку со стола Ло, а звезда джиу-джитсу повалил мужчину. Их разняли, а затем Велосо вытащил пистолет и выстрелил Ло в голову.

Боец был доставлен в больницу, где позднее скончался. Велосо сейчас разыскивает полиция. Ло был одним из самых известных бойцов джиу-джитсу, восьмикратным чемпионом мира по этому виду спорта. Ему было 33 года.

Федерация джиу-джитсу Бразилии уже выразила свои соболезнования в связи с произошедшим: „Мы выражаем наше почтение тому, кто помог и вдохновил так много людей по всему миру носить кимоно“.

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