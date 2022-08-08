ПРЯМО СЕЙЧАС | „Хотя у нас разное понимание прошлого, нам нужно сосредоточиться на общем будущем“. Кая Каллас дает в Нарве пресс-конференцию
Сегодня премьер-министр Кая Каллас приехала с визитом в Ида-Вирумаа, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг монументов советского времени с представителями Нарвской мэрии и городского собрания, а также с властями Нарва-Йыэсуу. В 15 часов начинается пресс-конференция главы правительства в зале Narva Vaba Lava. В пресс-конференции участвует и мэр Нарвы Катри Райк.
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Вступительное слово Каи Каллас:
Я очень благодарна за оперативность Нарвскому горсобранию. Нахожусь здесь для того, чтобы объяснить решение правительства о том, что советские военные памятники должны быть удалены из общественного пространства.
Решение правительства касается всей Эстонии, в том числе и Нарвы.
Война в Украине вскрыли старые раны и всколыхнули память о преступлениях советского режима, которые были совершены в годы оккупации. Вся символика напоминает об этом.
Я благодарна Нарвскому горсобранию за понимание. За, что нарвское собрание обратилось ко мне с просьбой о необходимости переноса памятника-танка.
Перенос будет сделан достойно. Жители Эстонии, независимо от языка, сражались на обеих сторонах. Память погибших следует чтить на кладбище. Вне зависимости от того, что у нас разное понимание прошлого, надо нам сосредоточиться на нашем общем будущем. Никто не хочет, чтобы дома у нас были проблемы, чтобы дома что-то ломали. Мы не должны подрывать наш дом внешней пропагандой.
У нас с горсобранием будо общее понимание о том, что демонтаж памятника нужно сделать быстро, чтобы напряжение в обществе не достигло максимальной точке. И делать это один раз, а не по частям.
Перед пресс-конференцией
„Я еду в понедельник в Нарву, чтобы обсудить с руководителями местного самоуправления напряженность, возникшую вокруг монументов, и разъяснить решение правительства, почему монументы, установленные советской властью, необходимо убрать из публичного пространства“, - сказала премьер-министр Кая Каллас в воскресенье.
„Правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, но это нужно делать таким образом, который для Эстонии не ассоциируется со страданиями людей под гнетом советской оккупации и не поддерживает войну в Украине. Память нельзя использовать для оправдания вражды и насилия, направленных против других национальностей или людей. Никто не запрещает чтить память погибших, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу“, - сказала премьер-министр.
Как стало известно в понедельник, правящая в Нарве коалиция, образованная фракцией Narva Tulevik (депутаты от „Списка Катри Райк“) и партией „Эстония 200“, приняла решение о переносе установленного в городе советского танка-памятника.
При горсобрании создадут временную комиссию, которая примет решения по поводу будущего остальных советских памятников на территории Нарвы.