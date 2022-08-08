ПРЯМО СЕЙЧАС | „Хотя у нас разное понимание прошлого, нам нужно сосредоточиться на общем будущем“. Кая Каллас дает в Нарве пресс-конференцию

Смотрите прямую трансляцию на русском языке!

Вступительное слово Каи Каллас:

Я очень благодарна за оперативность Нарвскому горсобранию. Нахожусь здесь для того, чтобы объяснить решение правительства о том, что советские военные памятники должны быть удалены из общественного пространства.

Решение правительства касается всей Эстонии, в том числе и Нарвы.

Война в Украине вскрыли старые раны и всколыхнули память о преступлениях советского режима, которые были совершены в годы оккупации. Вся символика напоминает об этом.

Я благодарна Нарвскому горсобранию за понимание. За, что нарвское собрание обратилось ко мне с просьбой о необходимости переноса памятника-танка.

Перенос будет сделан достойно. Жители Эстонии, независимо от языка, сражались на обеих сторонах. Память погибших следует чтить на кладбище. Вне зависимости от того, что у нас разное понимание прошлого, надо нам сосредоточиться на нашем общем будущем. Никто не хочет, чтобы дома у нас были проблемы, чтобы дома что-то ломали. Мы не должны подрывать наш дом внешней пропагандой.

У нас с горсобранием будо общее понимание о том, что демонтаж памятника нужно сделать быстро, чтобы напряжение в обществе не достигло максимальной точке. И делать это один раз, а не по частям.

Перед пресс-конференцией

„Я еду в понедельник в Нарву, чтобы обсудить с руководителями местного самоуправления напряженность, возникшую вокруг монументов, и разъяснить решение правительства, почему монументы, установленные советской властью, необходимо убрать из публичного пространства“, - сказала премьер-министр Кая Каллас в воскресенье.