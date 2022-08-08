Уроженка Таллинна Забияко поздравила Касаткину с победой и призналась ей в любви
Наталья Забияко поздравила Дарью Касаткину с победой на теннисном турнире в Сан-Хосе, признавшись ей в любви.
Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира в Сан-Хосе, обыграв в финале Шелби Роджерс – 6:7, 6:1, 6:2.
Наталья Забияко после победы Дарьи в финале у себя в Инстаграм опубликовала фото, где написала „моя чемпионка“ , „я люблю тебя“.
Россиянка выиграла первый титул в сезоне и пятый – в карьере. По ходу недели она победила чемпионку „Уимблдона“ Елену Рыбакину, а также двух соперниц из топ-10 (Арину Соболенко и Паулу Бадосу).
А в финале Касаткина одержала 200-ю победу в карьере.
За счет этого результата Касаткина вернется в топ-10. Она впервые в карьере станет девятой ракеткой мира.
Дарья Касаткина в июле опубликовала фотографию с фигуристкой Натальей Забияко после своего каминг-аута. Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в интервью на ютуб-канале.
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