Уроженка Таллинна Забияко поздравила Касаткину с победой и призналась ей в любви

Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира в Сан-Хосе, обыграв в финале Шелби Роджерс – 6:7, 6:1, 6:2.

Наталья Забияко после победы Дарьи в финале у себя в Инстаграм опубликовала фото, где написала „моя чемпионка“ , „я люблю тебя“.

Россиянка выиграла первый титул в сезоне и пятый – в карьере. По ходу недели она победила чемпионку „Уимблдона“ Елену Рыбакину, а также двух соперниц из топ-10 (Арину Соболенко и Паулу Бадосу).

А в финале Касаткина одержала 200-ю победу в карьере.

За счет этого результата Касаткина вернется в топ-10. Она впервые в карьере станет девятой ракеткой мира.

Дарья Касаткина в июле опубликовала фотографию с фигуристкой Натальей Забияко после своего каминг-аута. Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в интервью на ютуб-канале.

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