ФОТО | Мэр Нарвы за закрытыми дверями обсуждает с представителями местных НКО судьбу танка

На встречу, которая проходит в Нарвском горсобрании за закрытыми дверями, пропустили не всех представителей НКО. Как пояснила Райк, договоренность была заранее зарегистрировать по одному представителю от НКО. Тем не менее, по всей видимости, кого-то допустили без предварительной регистрации.

Один из мужчин сказал другому: „Пойдем, - пропуская его перед собой. - Русские своих не бросают“. Трое представителей НКО, которых не пустили на встречу с Райк, отказались говорить и представляться для прессы.

Сегодня днем в Нарву прибудет премьер-министр Кая Каллас, которая намерена встретиться с депутатами Нарвского горсобрания. В 15.00 по итогам встречи состоится пресс-конференция.