08.08.2022, 10:35
ФОТО | Мэр Нарвы за закрытыми дверями обсуждает с представителями местных НКО судьбу танка(30)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Мэр Нарвы Катри Райк начала встречу с представителями нарвских НКО.
На встречу, которая проходит в Нарвском горсобрании за закрытыми дверями, пропустили не всех представителей НКО. Как пояснила Райк, договоренность была заранее зарегистрировать по одному представителю от НКО. Тем не менее, по всей видимости, кого-то допустили без предварительной регистрации.
Один из мужчин сказал другому: „Пойдем, - пропуская его перед собой. - Русские своих не бросают“. Трое представителей НКО, которых не пустили на встречу с Райк, отказались говорить и представляться для прессы.
Сегодня днем в Нарву прибудет премьер-министр Кая Каллас, которая намерена встретиться с депутатами Нарвского горсобрания. В 15.00 по итогам встречи состоится пресс-конференция.