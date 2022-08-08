Новости Ида-Вирумаа
08.08.2022, 10:35

ФОТО | Мэр Нарвы за закрытыми дверями обсуждает с представителями местных НКО судьбу танка

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Мэр Нарвы встречается с представителями НКО
Мэр Нарвы встречается с представителями НКО
ФОТО: Andrei Jakubovitš | Ekspress Meedia

Мэр Нарвы Катри Райк начала встречу с представителями нарвских НКО.

На встречу, которая проходит в Нарвском горсобрании за закрытыми дверями, пропустили не всех представителей НКО. Как пояснила Райк, договоренность была заранее зарегистрировать по одному представителю от НКО. Тем не менее, по всей видимости, кого-то допустили без предварительной регистрации.

Представители НКО собрались на обсуждение судьбы танка

Один из мужчин сказал другому: „Пойдем, - пропуская его перед собой. - Русские своих не бросают“. Трое представителей НКО, которых не пустили на встречу с Райк, отказались говорить и представляться для прессы.

Сегодня днем в Нарву прибудет премьер-министр Кая Каллас, которая намерена встретиться с депутатами Нарвского горсобрания. В 15.00 по итогам встречи состоится пресс-конференция.

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