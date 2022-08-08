08.08.2022, 10:31
Кийк может стать вице-мэром Таллинна вместо ушедшего в отставку Новикова(15)
ФОТО: | Õhtuleht
Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что предложит бывшему министру здоровья и труда Танелю Кийку стать вице-мэром.
Если Кийк согласится принять предложение, то он займет место Андрея Новикова, который недавно покинул пост вице-мэра.
Кийк подтвердил Delfi, что такое предложение ему действительно поступило. Обсуждение вопроса продолжится на этой неделе. „Мы сообщим, когда примем по этой теме реальное решение“, - сказал экс-министр.
Сейчас Кийк нигде не работает, он даже обратился в Кассу по безработице. „Предлагали варианты как в политике, так и сфере здравоохранения. В августе-сентябре нужно найти работу“, - говорил Кийк в начале июля.