И снова кто-то врет: вынуждают латвийско-российских спортсменов отказываться от гражданства РФ или нет?

Как выяснило агентство LETA, в конце июля Латвийский Олимпийский союз (LOV) направил письмо в Латвийскую федерацию гимнастики (LVF) с целью получения информации о дальнейших планах спортсменки относительно ее статуса российского гражданства. Спортсмены, которые одновременно с Латвией имеют еще и гражданство РФ или Беларуси, не могут претендовать на латвийские бюджетные средства, в том числе на финансирование LOV. При этом и не получая поддержки из латвийских бюджетных средств, спортсмены могут представлять Латвию на международной арене.

В комментарии агентству LETA спортсменка пояснила, что ей было направлено письмо в предельной форме — отказаться от российского гражданства и продолжать представлять Латвию, иначе она будет исключена из сборной. По ее словам, такую ​​установку выдвинул Латвийский Олимпийский комитет (LOK), а письмо прислал Латвийский Олимпийский союз (LOV).

Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили. Но я привыкла поступать в жизни по совести, и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыли... Мне не оставили выбора, мне не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон. Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение“, – написала 19-летняя спортсменка в Instagram.

„К сожалению, „спорт вне политики“ – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились... Возможно чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Да вообще сезон получился классным, собрала почти целый комплект на Гран-при и Кубках мира. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Обидно ? Не буду врать и супергеройствовать...

В соцсети Instagram гимнастка сообщила, что ее не взяли на ЧМ-2022 в состав сборной Латвии из-за наличия российского гражданства. Она допустила, что прошедший в июне чемпионат Европы мог стать последним соревнованием в ее карьере.

Елизавета Полстяная имеет двойное гражданство - Латвии и России. Она родилась в Латвии, но выросла и тренировалась в России, как и ее родители имеет российский паспорт. В апреле 2018 года спортсменка получила гражданство Латвии.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Софии с 14 по 18 сентября. На прошлогоднем чемпионате мира в Японии Елизавета Полстяная под флагом Латвии заняла 15-е место в личном многоборье, а на нынешнем чемпионате Европы стала 12-й.

Полстяная сообщила LETA, что не может отказаться от российского гражданства, поскольку семья, друзья и родственники спортсменки проживают в России.

„Когда в марте мне назначили тренироваться за пределами России, я так и сделала, хотя мне и пришлось сменить тренера. Я всегда честно выполняла свои обязанности и доказывала это результатами на международных соревнованиях“, — сказала Полстяная.

„У меня два гражданства, я родилась в Латвии, но жила и тренировалась в России до зимы 2022 года. С 2018 года являюсь также гражданкой Латвии, при получении гражданства я проходила полную процедуру, сдавала экзамен на знание латышского языка. И с того же года я выступала за сборную этой страны“, - цитирует гимнастку агентство ТАСС.

По словам Полстяной, „в связи с событиями, которые сейчас происходят в мире, мне в феврале поставили условие о прекращении тренировок в России, и с марта я тренировалась в Латвии уже не со своим личным тренером. В июле я приехала в Москву на несколько дней, чтобы увидеться со всеми. Неделю назад вернулась в Латвию, чтобы начать готовиться к чемпионату мира в Софии. И когда я приехала, олимпийский комитет Латвии поставил передо мной конкретное условие: либо я отказываюсь от российского гражданства и выступаю дальше, либо я не смогу больше представлять Латвию на международных стартах, имея на руках паспорт гражданки России“.

„Но я говорила еще раньше, что не могу сделать выбор, потому что у меня в России семья, друзья. И что отказ от российского гражданства для меня невозможен. После этого латвийская федерация внесла поправки в заявку команды на чемпионат мира, вычеркнув из нее мою фамилию. Мне очень обидно, конечно, потому что, на мой взгляд, я немало для Латвии сделала“, – заявила Полстяная российским СМИ.