После удара по вокзалу в Краматорске 11-летняя Яна потеряла две ноги, ее мама — одну. Сейчас они учатся заново ходить

Наталья и Яна получили протезы по программе организации The Right to Walk Foundation, которая помогает людям, нуждающимся в протезировании, рассказал мэр Львова. По его словам, сейчас мать и дочь учатся делать первые шаги, и с ними постоянно работают врачи. Организация The Right to Walk Foundation опубликовала фотографии и видео, как Наталья и Яна Степаненко учатся ходить при помощи протезов.