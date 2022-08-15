Сотни родителей через суд добиваются уменьшения алиментов

Если в результате простого арифметического действия из 327 евро вычесть 225, то мы получим 102 евро. Именно на такую сумму уменьшится размер алиментов по новой системе расчетов. В Эстонии алименты платят в основном отцы, так что новый порядок расчета алиментов выгоден именно им. Или, наоборот, невыгоден ребенку, ведь он обеднеет на сотню евро. В свете нынешней реальности — растущих цен на продукты питания и подорожания жизни в целом — сто евро значительная сумма для обеих сторон.