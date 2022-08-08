08.08.2022, 09:00
Цена на электроэнергию сегодня установит новый рекорд(10)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сегодня среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составит 501 евро за мегаватт-час, а в час пик придется заплатить целых 861 евро, - сообщает Ärileht.
Электричество дороже всего утром с 9 до 10 утра и с 7 до 8 вечера, когда придется отдать чуть более 861 евро за мегаватт-час. С 12:00 до 15:00 цена составит от 750 до 797 евро.
Ранее самая высокая биржевая цена в этом году была 11 июля, когда за мегаватт-час нужно было заплатить 415,65 евро.