Новости Эстонии
08.08.2022, 09:00

Цена на электроэнергию сегодня установит новый рекорд

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Сегодня за электроэнергию в часы пик придется заплатить 861 евро за мегаватт-час
Сегодня за электроэнергию в часы пик придется заплатить 861 евро за мегаватт-час
ФОТО: Madis Veltman | Ekspress Meedia

Сегодня среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составит 501 евро за мегаватт-час, а в час пик придется заплатить целых 861 евро, - сообщает Ärileht.

Электричество дороже всего утром с 9 до 10 утра и с 7 до 8 вечера, когда придется отдать чуть более 861 евро за мегаватт-час. С 12:00 до 15:00 цена составит от 750 до 797 евро.

Ранее самая высокая биржевая цена в этом году была 11 июля, когда за мегаватт-час нужно было заплатить 415,65 евро.

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