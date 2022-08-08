Экс-помощника Путина переизбрали президентом Международной шахматной федерации
В воскресенье, прошли выборы президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), на которых победил действующий руководитель организации россиянин Аркадий Дворкович.
Одним из главных конкурентов Дворковича на выборах был 31-летний украинский гроссмейстер Андрей Боришполец, который в марте 2022 года запустил петицию с требованием отправить Дворковича в отставку.
Среди прочего в тексте петиции говорилось, что Дворкович известен „тесными связями“ с Владимиром Путиным.
В выборах президента ФИДЕ также принял участие украинец Андрей Барышполец, за которого проголосовали всего 16 делегатов.
Под руководством Дворковича Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила россиянам и белорусам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.
Аркадий Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года. До этого назначения российский функционер был помощником Путина и Медведева, вице-премьером РФ и находился в менеджменте ряда российских госкомпаний.