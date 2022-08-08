Экс-помощника Путина переизбрали президентом Международной шахматной федерации

Одним из главных конкурентов Дворковича на выборах был 31-летний украинский гроссмейстер Андрей Боришполец, который в марте 2022 года запустил петицию с требованием отправить Дворковича в отставку.

Среди прочего в тексте петиции говорилось, что Дворкович известен „тесными связями“ с Владимиром Путиным.

В выборах президента ФИДЕ также принял участие украинец Андрей Барышполец, за которого проголосовали всего 16 делегатов.

Под руководством Дворковича Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила россиянам и белорусам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.

Аркадий Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года. До этого назначения российский функционер был помощником Путина и Медведева, вице-премьером РФ и находился в менеджменте ряда российских госкомпаний.