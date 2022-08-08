Очень жаль! Кайя Канепи проиграла россиянке в финале вашингтонского турнира

Канепи выиграла первый сет со счетом 6:4. До счета 5:4 обе соперницы выигрывали свои партии на подаче, но затем Канепи сумела взять подачу Самсоновой и выиграть первый сет.

Канепи также уверенно начала второй сет, но Самсонова смогла отыграться и выиграть второй сет со счетом 6:3.

В третьем сете Канепи взяла медицинскую паузу при счете 2:3. Что беспокоило эстонку, было непонятно, но она уже не была в таком хорошем настроении, как в начале игры. Канепи смогла сравнять счет 3:3, но концовка осталась за Самсоновой. Российская теннисистка одержала победу в третьем сете и в финале.

Финал длился 1 час 46 минут. Людмила Самсонова 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Кайя Канепи совершила пять эйсов, сделала две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Призовой фонд турнира составил 251 750 долларов.

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