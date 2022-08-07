ФОТО | В Вильяндимаа машина перевернулась и попала кювет. В ней находилось трое пьяных мужчин

В воскресенье около девяти часов вечера на 70-м километре дороги Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйя в Вильяндимаа произошло дорожно-транспортное происшествие. BMW ехал на большой скорости и перевернулся на бок. В машине находились трое пьяных мужчин.

По предварительным данным, BMW на большой скорости вылетел за пределы трассы, перевернулся и упал в кювет. В автомобиле находились трое мужчин, все они были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчинам была оказана первая помощь на месте, в госпитализации они не нуждались.