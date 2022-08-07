ФОТО | Праздник спорта и выдержки: 918 спортсменов добрались до финиша!

Самыми быстрыми из эстонцев были Райт Палло, занявший третье место со временем 4:08,43, и Лийза Кулль, занявшая второе место со временем 4:30,05, они также стали чемпионами Эстонии в триатлоне на дистанции 70,3.

В чемпионате Эстонии Виллу Вакра занял второе место со временем 4:11,08, а Рауно Пиккор - третье место со временем 4:16,10. Среди женщин Хелен Лийс стала второй со временем 4:31,56, а Анетте Зуккер заняла третье место со временем 4:39,21.

В общем зачете Сергей Кудрявцев из Латвии занял второе место среди мужчин с результатом 4:07,47, а Айно Кулюкка из Финляндии - третье место среди женщин с результатом 4:30,28.

Также соревновались 92 команды из трех человек. Мужская команда Mobire Team Craft с Грегором Расва, Гертом Йыэяэр и Кристьяном Меликов выиграла со временем 3:40,07. Среди женских команд со временем 4:37,16 выиграла DS Training: в составе Миртел-Мадлен Сиймар, Дагмар Самон и Лилиана Торн. Команда Omega laen supersport в составе Полины Тимофеевой, Евгения Ефимова и Эдуарда Кимаска победила в смешанной команде со временем 4:11.11.

Всего финишировали 918 спортсменов.

Соревнования IRONMAN 70.3 Tallinn начались в воскресенье утром в 10:00 с заплыва. Спортсмены преодолели 1,9 км вплавь в озере Харку, затем 90,1 км на велосипеде и, наконец, 21,1 км бегом. Церемония награждения состоялась в 19:30 в зоне финиша в Летной гавани. Победители в своих возрастных группах получили 60 мест на чемпионате мира IRONMAN 70.3 2023 года в Лахти, Финляндия.



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