Депутат от ЛДПР Алексей Журавлев в эфире „России 1“ пригрозил журналисту Bild в Украине: „Мы придем и всех вас убьем“

Так Журавлев прокомментировал сюжет Bild, показанный в эфире российского телеканала. В нем, в частности, говорилось, что ведущий „60 минут“ Евгений Попов неоднократно называл Штритцеля „нациком“.

После выхода сюжета Журавлев заявил: „Я хочу этому нацику — а мне наплевать — сказать, что мы все придем и всех вас убьем!“ Ведущий Евгений Попов сказал депутату, что „не надо никого убивать“, на что Журавлев ответил: „Я туда поеду, и если я его увижу…“ За 26 секунд, что длился диалог Журавлева и Попова, депутат ЛДПР четыре раза сказал, что ему „наплевать“.

В думской фракции ЛДПР заявили, что „эмоциональное заявление“ депутата Журавлева — это его частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства партии. Во фракции отметили, что „угрозы убийством, тем более представителей прессы — точно не наш метод“. В ЛДПР пообещали, что в сентябре на собрании фракции обсудят заявления Журавлева, который „в полноценную фракционную деятельность так и не влился“.

Ведущий программы „60 минут“ Евгений Попов заявил изданию „Подъем“, что Журавлев „перешел красную черту“, и после эфира он попросил депутата больше никогда не угрожать смертью в этой программе. Попов допустил, что Журавлев желал смерти не немецким пропагандистам, а иностранным наемникам.

Сам Журавлев заявил, что не считает свои слова некорректными. „Там журналист [Бьёрн Штритцель] рассказывает с восторгом, как они поставляют нацистские гаубицы. Да, это пропаганда. Помните, чем кончил Геббельс? Вот этим они и должны закончить. Говорите, суки, правду. Мы придем и всех вас убьем. Это не угроза, это реалии жизни“, — сказал Журавлев изданию „Подъем“.