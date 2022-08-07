Свежо и облачно: какую погоду готовит нам новая неделя?

Понедельник, 08.08:

Ночью: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно западных направлений 1-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Вторник, 09.08:

Ночью: Ясно или местами переменная облачность, без существенных осадков. Местами образуется туман. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 17°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. На востоке Эстонии местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Среда, 10.08:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, неустойчивый. Температура воздуха 5..10, на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков, Ветер западной четверти 1-5, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Четверг, 11.08:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-7, на северо-западном побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, в основном без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 22..25, на наветренном побережье до 20°С.