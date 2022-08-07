Новости Эстонии
07.08.2022, 20:29

Свежо и облачно: какую погоду готовит нам новая неделя?

 (3)
Kui rünkpilved ilmuvad peale lõunat, siis tavaliselt nad sel päeval sajupilvedeks areneda ei jõua.
Kui rünkpilved ilmuvad peale lõunat, siis tavaliselt nad sel päeval sajupilvedeks areneda ei jõua.
ФОТО: Shutterstock

В начале недели возможен кратковременный дождь, но сильных осадков не ожидается.

Понедельник, 08.08:
Ночью: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно западных направлений 1-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 17°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Вторник, 09.08:
Ночью: Ясно или местами переменная облачность, без существенных осадков. Местами образуется туман. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 17°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. На востоке Эстонии местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Среда, 10.08:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, неустойчивый. Температура воздуха 5..10, на побережье до 17°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков, Ветер западной четверти 1-5, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Четверг, 11.08:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-7, на северо-западном побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 17°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, в основном без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 22..25, на наветренном побережье до 20°С.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии