ФОТО | Эстонская сборная по волейболу начала отборочный раунд ЧЕ с поражения

Эстония начала матч за здравие и относительно легко выиграла первую партию (25:22), однако уже в следующем сете бельгийцам удался убедительный реванш (25:19). Две следующие партии были самыми упорными в матче. Третий сет остался за гостями 26:24, а в четвертом победу с тем же счетом одержали хозяева. В решающей партии у Бельгии было четыре матчбола, однако Эстонии удавалось отыгрыться, однако на решающий отрезок хозяев не хватило (18:16 в пользу Бельгии).

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Хенри Трейал (он набрал 16 очков, у Тимо Таммеаа - 11 очков. Лучшим в составе Бельгии стал Матхис Десмет с 26 очками.

Проигрыш на тай-брейке позволил Эстонии заработать одно очко. Наша команда играет в подгруппе C вместе с Бельгией и Фарерскими островами. В матче между этими командами, в среду, бельгийцы выиграли со счетом 3:0. Победители каждой подгруппы и пять лучших команд, занявших вторые места, пройдут в следующий раунд отбора.

Далее Эстония сыграет на выезде с Фарерскими островами (10 августа), а потом сыграет с этим же соперником в Таллинне (13 августа).