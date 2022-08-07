У жителя Нарвы конфисковали автомобиль и обязали его раз в полгода сдавать платные анализы

Такое относительно суровое наказание Вируский уездный суд вынес с учетом того, что за последние четыре года мужчина дважды наказывался в уголовном порядке за езду в пьяном виде. В очередной раз в поле зрения властей он попал поздно вечером 6 июля, когда полицейские обнаружили его пьяным за рулем легковой машины на улице Графова.

Обвиняемый пошел на сделку со следствием и предстал перед судом, который приговорил его к 3 годам лишения свободы. Испытательный срок составит 3,5 года, в течение которых мужчине придется доказывать, что он не употребляет алкоголь, не менее одного раза в полгода за свой счет сдавая в лаборатории анализы стоимостью 37,9 евро.