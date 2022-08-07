Новости Эстонии
07.08.2022, 18:12

У жителя Нарвы конфисковали автомобиль и обязали его раз в полгода сдавать платные анализы

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Tanel Meos | Ekspress Meedia

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения дорого обошлось 29-летнему жителю Нарвы: по решению суда ему придется три месяца провести за решеткой, также мужчину на 1 год и 2 месяца лишили водительских прав и конфисковали у него автомобиль, пишет rus.err.ee.

Такое относительно суровое наказание Вируский уездный суд вынес с учетом того, что за последние четыре года мужчина дважды наказывался в уголовном порядке за езду в пьяном виде. В очередной раз в поле зрения властей он попал поздно вечером 6 июля, когда полицейские обнаружили его пьяным за рулем легковой машины на улице Графова.

Обвиняемый пошел на сделку со следствием и предстал перед судом, который приговорил его к 3 годам лишения свободы. Испытательный срок составит 3,5 года, в течение которых мужчине придется доказывать, что он не употребляет алкоголь, не менее одного раза в полгода за свой счет сдавая в лаборатории анализы стоимостью 37,9 евро.

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