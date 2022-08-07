Потрясающе! Кармен Бруус стала чемпионкой мира среди юниоров(1)
Кармен Бруус стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту среди женщин на ЧМ по легкой атлетике до 20 лет (U20), который проходит в Кали, Колумбия, с результатом 1,95. Еще одна представительница Эстонии Элизабет Пихела заняла шестое место.
Бруус, долгое время находившаяся на третьем месте, закрепила за собой золото, прыгнув 1,95. Эта высота сегодня покорилась только ей. Бритт Верман из Нидерландов и Ангелина Топик из Сербии завоевали серебро и бронзу с результатом 1,93.
17-летняя Бруус также попыталась прыгнуть 1,97, что стало бы новым мировым рекордом для возрастной группы до 18 лет, но на этот раз рекорд не покорился спортсменке. Личный рекорд Бруус — 1,96. На взрослом ЧМ в июле Бруус заняла седьмое место именно с результатом 1,96.
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