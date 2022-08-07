Потрясающе! Кармен Бруус стала чемпионкой мира среди юниоров

Бруус, долгое время находившаяся на третьем месте, закрепила за собой золото, прыгнув 1,95. Эта высота сегодня покорилась только ей. Бритт Верман из Нидерландов и Ангелина Топик из Сербии завоевали серебро и бронзу с результатом 1,93.

17-летняя Бруус также попыталась прыгнуть 1,97, что стало бы новым мировым рекордом для возрастной группы до 18 лет, но на этот раз рекорд не покорился спортсменке. Личный рекорд Бруус — 1,96. На взрослом ЧМ в июле Бруус заняла седьмое место именно с результатом 1,96.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



