Новости Эстонии
07.08.2022, 16:07

В понедельник электричество подорожает до рекордных 500 евро за мегаватт-час

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ФОТО: Oliver Tsupsman | Ekspress Meedia

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник, 8 августа, вырастет до рекордных в истории 500,65 евро за мегаватт-час, пишет rus.err.ee.

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 194,24 евро, тариф вырастет на 167%, свидетельствуют данные Nord Pool.

Максимальный тариф зафиксирован на уровне 816,14 евро в период с 9 до 10 часов, минимальный тариф будет с 4 до 5 часов утра, когда цена составит около 157 евро за мегаватт-час.

В Финляндии в понедельник биржевой тариф на электроэнергию составит 481,12 евро, в Латвии и Литве - 516,11 евро за мегаватт-час.

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