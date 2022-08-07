07.08.2022, 16:07
В понедельник электричество подорожает до рекордных 500 евро за мегаватт-час(38)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник, 8 августа, вырастет до рекордных в истории 500,65 евро за мегаватт-час, пишет rus.err.ee.
По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 194,24 евро, тариф вырастет на 167%, свидетельствуют данные Nord Pool.
Максимальный тариф зафиксирован на уровне 816,14 евро в период с 9 до 10 часов, минимальный тариф будет с 4 до 5 часов утра, когда цена составит около 157 евро за мегаватт-час.
В Финляндии в понедельник биржевой тариф на электроэнергию составит 481,12 евро, в Латвии и Литве - 516,11 евро за мегаватт-час.