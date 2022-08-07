В понедельник электричество подорожает до рекордных 500 евро за мегаватт-час

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 194,24 евро, тариф вырастет на 167%, свидетельствуют данные Nord Pool.

Максимальный тариф зафиксирован на уровне 816,14 евро в период с 9 до 10 часов, минимальный тариф будет с 4 до 5 часов утра, когда цена составит около 157 евро за мегаватт-час.

В Финляндии в понедельник биржевой тариф на электроэнергию составит 481,12 евро, в Латвии и Литве - 516,11 евро за мегаватт-час.