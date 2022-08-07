Швеция присоединится к программе обучения украинских солдат

Министр обороны и премьер-министр Швеции объявили, что направят своих инструкторов в Великобританию для участия в масштабной британской программе начального обучения украинских солдат. Об этом сообщили в „Твиттере“ министерство обороны Великобритании, а чуть позже самой Швеции.

120 шведских инструкторов (до 60 в каждый момент времени) будут работать на британских военных базах одновременно в период с 12 августа по 31 декабря, говорится в пресс-релизе правительства Швеции. Программа нацелена на подготовку 10 тысяч украинских военнослужащих каждые четыре месяца.

Ранее и другие страны изъявили готовность направить своих инструкторов в Британию для обучения украинских новобранцев, в том числе Нидерланды, Новая Зеландия и Канада.