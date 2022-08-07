Консульства РФ в Латвии больше не будут охраняться полицией

В начале апреля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о сокращении дипломатических отношений Латвии и России, закрыв ее генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае. При этом на реализацию постановления был дан срок до 30 апреля. Тогда же было решено выслать из страны 13 российских дипломатов.

18 марта глава МИД принял решение выслать из Латвии трех сотрудников посольства России. Решение было принято в связи с агрессией России в Украине, а деятельность высылаемых лиц была оценена как „несовместимая со статусом дипломата“. 23 марта сотрудники посольства России покинули Латвию. Министр также сообщил, что такая высылка дипломатов проводится и в других странах Балтии: из Литвы пришлось уехать четверым российским посольским работникам, из Эстонии — троим.

4 апреля литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала послу этой страны покинуть Литву. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.