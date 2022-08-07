Депутаты горсобрания Кохтла-Ярве: мы видим беспрецедентное пренебрежение чувствами людей

Мы согласны с тем, что один и тот же памятник вызывает разные чувства у разных людей. Это совершенно нормально - мы все разные, с разным пониманием истории и разным мнением о происходящем. В этом наша ценность, наша сила - если действуем сообща.



К сожалению, сейчас наблюдаем обратное. Видим беспрецедентное пренебрежение чувствами людей, искренне не понимающих, почему частичку истории, памятник, посвященный победе над фашизмом, правительство желает удалить с его исторического места.



Премьер-министр и часть ее кабинета громогласно возвещают о необходимости силового перемещения памятника. Они считают его угрозой... это странно, но это их право.



Но жители Ида-Вирумаа имеют право на то, чтобы считались с их мнением. И если государство не воспользуется предложением Нарвы сесть за стол переговоров, а продавит силовое решение проблемы, это покажет истинное лицо правительства и его отношение к своим жителям, виной которых является их другое понимание некоторых моментов истории.



Надеемся все же на благоразумие эстонского правительства и призываем найти приемлемое решение в диалоге с местной общиной, которое не внесет раскол в и без того поляризованное общество в Эстонии.



Депутаты городского собрания Кохтла-Ярве:

Владимир Чужас

Сергей Бучинский

Елена Мутонен

Николай Куташов