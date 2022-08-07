ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (165-й день) | Amnesty International извинилась за свой доклад о том, что ВСУ нарушает законы войны

Четыре сухогруза с зерном вышли из украинских портов.

Президент Украины Зеленский рассказал, что с начала российского вторжения освобождено 1 тыс. 060 украинских населенных пунктов.

Обстрелян Славянск Донецкой области, обошлось без жертв. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Вадим Лях. „Воскресенье, 7 августа. После нескольких дней затишья снова обстрел города. На этот раз пострадал частный сектор практически в центре Славянска. К счастью, обошлось без раненых и жертв. Берегите себя! Держимся. Мы вместе!“- написал он.

Пророссийские власти Энергодара обвинили ВСУ в очередном обстреле территории Запорожской АЭС. Утверждается, что фрагменты ракеты, выпущенной по станции, упали в 400 метрах от энергоблока.

Британская военная разведка сообщила, что с февраля в российской армии смещено шесть военачальников, еще десять погибли.

За минувшие сутки в Николаевской области один человек погиб и пятеро ранены в результате обстрелов населенных пунктов.

Россия обстреливает Запорожскую АЭС, ранен один человек. На данный момент риск ядерной катастрофы отсутствует. Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с председатель Европейского совета Шарлем Мишелем. „Побеседовал с Шарлем Мишелем, рассказал о ситуации на поле боя, в том числе на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества — санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо“, — говорится в твиттере президента Украины.

Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с председатель Европейского совета Шарлем Мишелем.

Швеция с 12 августа присоединится к британской программе обучения украинских солдат. Министр обороны и премьер-министр Швеции объявили, что направят своих инструкторов в Великобританию для участия в масштабной британской программе начального обучения украинских солдат. Об этом сообщили в „Твиттере“ министерство обороны Великобритании, а чуть позже самой Швеции. Подробнее - здесь.

Первое судно с украинским зерном задерживается на пути в Триполи. Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ. Он также отметил, что за этим судном уже 20 других готовы выйти из Одессы.