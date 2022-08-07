Новые возможности? Эстонским интернет-продавцам предлагают открыть для себя польский рынок

„Работая с гигантами электронной коммерции, такими как Amazon или польский Allegro, интернет-торговцы обычно не могут хранить все предлагающиеся товары на своих складах. Однако товары, хранящиеся на складе e-fulfillment, уже находятся в стране назначения, что обеспечивает их быструю доставку и экономию на складских и транспортных расходах. Например, при продаже товаров на платформе Allegro интернет-торговцы из стран Балтии могут использовать наше польское подразделение“, - рассказал исполнительный директор Venipak Юстас Шаблинскас.

Благодаря e-fulfillment клиенты могут интегрировать свой интернет-магазин с системой управления складом и постоянно видеть статус запасов. На месте генерируются отгрузочные этикетки и выполняются другие операции, чтобы представители интернет-магазина могли вносить необходимые изменения или просто следить за движением товара, не выходя из офиса.

По данным Venipak, потребность в услугах по хранению и упаковке в Литве ежегодно растет примерно на 40–50%. Если в 2020 году количество таких адресованных за границу отправлений составляло всего 2% от общего потока посылок, то в 2021 году этот показатель несколько увеличился, до 3,3%.

„Мы заметили, что количество отправлений за границу из стран Балтии, увеличивается, но потенциал по-прежнему огромен. Особенно с учетом того, что потребители в остальной Европе покупают в Интернете чаще, чем жители стран Балтии“, - сказал Шаблинскас.

По данным международной исследовательской компании Grand View Research, до 2030 года мировой рынок e-fulfillment будет расти на 9,5% ежегодно.

Когда рост компаний электронной коммерции достигает уровня, при котором их сотрудники испытывают трудности с эффективной сортировкой, упаковкой и отправкой посылок, и в то же время компании пытаются направить свои ресурсы на развитие бизнеса, повышение качества обслуживания клиентов и маркетинг, они обращаются к поставщикам услуг e-fulfillment. В таком случае поставщик услуг хранит часть товаров компании на своих складах и берет на себя их отбор, отправку заказчику и учет.