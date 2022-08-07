07.08.2022, 13:46
В Нарву едет премьер-министр Кая Каллас. Катри Райк - RusDelfi: я приеду к памятнику „Танк“(27)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В субботу наблюдатели у памятника „Танк“ в Нарве выразили недоумение в связи с тем, что к монументу не приезжают политики, чтобы поговорить с теми, кому небезразлична его дальнейшая судьба.
Люди ждут мэра Нарвы Катри Райк, премьер-министра Каю Каллас. Как рассказала RusDelfi Катри Райк, завтра в Нарву прибудет премьер-министр Кая Каллас, которая намерена встретиться с депутатами нарсвского горсобрания.
Сама Катри Райк также в скором времени планирует приехать к памятнику. „Я приеду к памятнику, но если там не будет прессы. Да, вы делаете свою работу, но поймите, я хочу поговорить с людьми, чтобы они чувствовали себя свободно без камер. Так что я вам не скажу, когда туда поеду. А если вас увижу, то уеду“, - предупредила она.