В Нарву едет премьер-министр Кая Каллас. Катри Райк - RusDelfi: я приеду к памятнику „Танк“

Сама Катри Райк также в скором времени планирует приехать к памятнику. „Я приеду к памятнику, но если там не будет прессы. Да, вы делаете свою работу, но поймите, я хочу поговорить с людьми, чтобы они чувствовали себя свободно без камер. Так что я вам не скажу, когда туда поеду. А если вас увижу, то уеду“, - предупредила она.