Новости Эстонии
07.08.2022, 13:10

Каллас: моей матери было всего шесть месяцев, когда ее в вагоне для скота отправили в Сибирь

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Uue valitsuse esimene pressikonverents 21.07.2022
Uue valitsuse esimene pressikonverents 21.07.2022
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Для всех, кто жил в условиях советской оккупации, зверства России на территории Украине повторяют худшие советские преступления — массовые убийства, массовые репрессии, массовые депортации, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет rus.err.ee.

„Моя мама была шестимесячным ребенком, когда ее, мою бабушку и мою прабабушку отправили в Сибирь в вагонах для скота. Сейчас Россия депортировала в Россию от 900 000 до 1,6 миллиона украинских граждан, включая 260 000 детей. Оставшиеся на оккупированных территориях подвергаются интенсивным кампаниям по русификации и „паспортизации“, продолжается подготовка к проведению фиктивных референдумов в качестве предлога для незаконной аннексии. И это, скорее всего, лишь малая часть – всего масштаба мы не узнаем, пока эти территории не будут освобождены Украиной“, - отметила Каллас.

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