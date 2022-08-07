Каллас: моей матери было всего шесть месяцев, когда ее в вагоне для скота отправили в Сибирь

„Моя мама была шестимесячным ребенком, когда ее, мою бабушку и мою прабабушку отправили в Сибирь в вагонах для скота. Сейчас Россия депортировала в Россию от 900 000 до 1,6 миллиона украинских граждан, включая 260 000 детей. Оставшиеся на оккупированных территориях подвергаются интенсивным кампаниям по русификации и „паспортизации“, продолжается подготовка к проведению фиктивных референдумов в качестве предлога для незаконной аннексии. И это, скорее всего, лишь малая часть – всего масштаба мы не узнаем, пока эти территории не будут освобождены Украиной“, - отметила Каллас.