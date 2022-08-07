Израильские военные наносят удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны джихадистов

По данным движения ХАМАС, контролирующего Газу, за два дня обстрелов в секторе были убиты не менее 15 человек, 120 получили ранения.

Накануне израильские военные нанесли первые удары по целям в секторе Газа, предварительно выставив на выезде из анклава дополнительные блокпосты.

Утром в воскресенье стало известно, что в результате авиаудара был убит высокопоставленный член группировки „Исламский джихад“ Халед Мансур. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление группировки. Ранее был убит Тайсир Джабари (“Абу Махмуд“) - один из командиров военного крыла движения „Исламский джихад“ (в России признано террористическим и запрещено). В ответ боевики начали обстрел израильских городов ракетами и минометными снарядами.

В субботу глава израильского минобороны Бенни Ганц заявил, что операция Армии обороны Израиля по целям в Газе, получившая название „На заре“, может продлиться еще неделю.

„Это второй день операции „На заре“, цель которой - устранить угрозу, которую представляет собой террористическая организация „Исламский джихад“, и восстановить мир и стабильность на юге Израиля“, - сказал министр.

По его словам, армия продолжит поражать джихадистов, готовящих залпы по Израилю.

„Мы поразили десятки военных целей, которые „Исламский джихад“ использовал для производства и запуска ракет. Солдаты, работающие на системе ПРО „Железный купол“, с которыми я нахожусь здесь сегодня, продолжат защищать родину, не сводя глаз с целей“, - сказал Ганц.

В Армии обороны Израиля накануне заявили, что для поражения 26 целей были применены 16 тонн ракет и авиабомб.

В ответ из Газы по территории Израиля было выпущено около 200 ракет, большая часть которых была перехвачена системами ПРО. В субботу представитель „Исламского джихада“ Тарик Сельми заявил, что „Бригады аль-Кудс“ - боевое крыло группировки - в ответ на бомбардировки предпринимают контратаку.