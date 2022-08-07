ВИДЕО | Жители Ида-Вирумаа: танк никому не навредит!

Молодожены из Нарвы Светлана и Кирилл приехали к памятнику. „Для нас этот памятник — День Победы, 9 мая. А еще традиция на свадьбу, ведь сюда всегда десятилетиями приезжают, вешают ленточки. Не надо убирать танк“.

Марко — гид из Ида-Вирумаа, организовывает экскурсии. Одним из пунктов посещения и достопримечательностью считает танк. „По моему мнению танк нужно оставить на месте по той простой причине, что это - часть моего маршрута. И мои автопоездки потеряют ценность, если эта достопримечательность пропадет“, - делится Марко. Возле танка гид рассказывает „об истории так, как это действительно было“.

„Если танк исчезнет, у меня пропадет возможность рассказывать людям, какие сражения здесь были в 1944 году. Если танк перевезут в военный музей, то пропадет эффект того, что здесь, на месте, легко показать, — продолжает Марко. — Насколько хрупка эта граница, насколько легко ее перейти. В качестве наглядного материала этот танк должен остаться на месте и должен стать обязательным местом для посещения для всех жителей Эстонии. Он может стать таким памятником-предупреждением из прошлого, чтобы подобные вещи больше не повторялись. Его удаление отсюда — это политический популизм чистой воды, получение дешевой политической популярности“.

Андрей организовал возле танка наблюдение. Танк для него — честь и гордость за бабушек и дедушек. Отмечает, что кажды человек приезжает сюда сам, „никто никого не просит“. „Память есть память, танк никому не навредит. Это не стоит того, чтобы портить какие-то мировые отношения“, — отмечает мужчина и высказывает предположение, что, возможно, кого-то смущает именно советская звезда на танке.

„Можно же закрасить эту звезду. Раз такая ситуация в мире, давайте закрасим! Когда все наладится, обратно восстановим. Нужно по-человечески отнестись к людям“. Андрей обращается с Эстонскому государству. „Найдите общий язык с гражданами, которые проживают в Ида-Вирумаа, дайте тем гражданство, у кого нету. Приезжайте к нам в город! Мы не хотим войны. Мы за мир“.