МАГАТЭ предупредило о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС

Из-за обстрелов территории Запорожской АЭС существует „вполне реальная опасность“ возникновения ядерной катастрофы, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в субботу, 6 августа. „Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркивающим вполне реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами“, - отметил Гросси.

По его словам, из полученных от Украины данных следует, что в результате обстрелов реакторы не были повреждены и не было зафиксировано радиационного выброса, но были задеты участки на территории АЭС. „Военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской АЭС, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой. Любое военное огневое воздействие, направленное на объект или с него, будет равносильно игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями“, - подчеркнул Гросси, который вновь призвал Россию и Украину обеспечить допуск на станцию миссии МАГАТЭ.

Стороны обвиняют друг друга в обстрелах

Запорожская АЭС 5 августа подверглась обстрелам, в которых Россия и Украина обвинили друг друга. Украинский оператор АЭС „Энергоатом“ заявил, что российские военные с помощью ударов хотят разрушить инфраструктуру станции и отключить ее от энергосистемы Украины.

„Обстрелы направлены на разрушение инфраструктуры станции, повреждение всех линий электропередач, которые используются для передачи электроэнергии в энергосистему Украины, а также на отключение электричества на юге страны“, - говорится в сообщении организации.

В назначенной российской стороной „временной администрации“ Энергодара, где находится АЭС, указали, что станцию обстреляли украинские военные.