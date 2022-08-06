ВИДЕО | Жуткое падение трибуны со зрителями во время матча
Десятки человек упали с трибуны спортивного стадиона в австралийском Сиднее из-за обрушения ограждения во время матча по регби. Видео было опубликовано телеканалом 9News.
По информации источника, инцидент произошел во время встречи между командами Riverview и St Joseph’s. На стадионе присутствовали 15 тысяч зрителей.
Количество обратившихся за медицинской помощью превысило 20 человек. Администрация арены уже получила жалобы на ненадлежащее состояние стадиона. В ближайшее время стадион пройдет полную диагностику.
Осенью прошлого года в Нидерландах рухнула трибуна с фанатами футбольного клуба „Витесс“ во время празднования победы в матче чемпионата страны. Тогда пострадавших не было.
В марте на стадионе в Индии не устояла временная трибуна, на которой находились две тысячи человек. Тогда травмы различной степени тяжести получили порядка 200 человек.
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