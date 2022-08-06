ВИДЕО | Жуткое падение трибуны со зрителями во время матча



Количество обратившихся за медицинской помощью превысило 20 человек. Администрация арены уже получила жалобы на ненадлежащее состояние стадиона. В ближайшее время стадион пройдет полную диагностику.



Осенью прошлого года в Нидерландах рухнула трибуна с фанатами футбольного клуба „Витесс“ во время празднования победы в матче чемпионата страны. Тогда пострадавших не было.



В марте на стадионе в Индии не устояла временная трибуна, на которой находились две тысячи человек. Тогда травмы различной степени тяжести получили порядка 200 человек.