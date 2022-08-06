Всемирный день чистоты: сосредоточимся на Балтийском море!

Своей инициативой эстонская, латвийская и литовская команды Всемирного дня чистоты хотят привлечь внимание к тому обстоятельству, что Балтийское море является одним из наиболее загрязненных в мире.

Главным образом, Балтийское мере делает уязвимым то, что замена воды через Датские проливы происходит крайне медленно, а с речной водой в море поступают значительные объемы вредных веществ, связанных с деятельностью человека, будь то отходы сельскохозяйственных удобрений или не прошедшие очистку сточные воды. Кроме того, реки приносят в Балтийское море загрязняющие вещества и мусор.

„Озабоченность вызывает загрязнение наших пляжей мусором. Большую проблему представляют окурки и пластиковые бутылки. Именно уменьшение количества попадающего в море мусора и предотвращение загрязнения отходами является в этом году целью Всемирного дня чистоты в Эстонии“, – отмечает стоящая во главе эстонской команды Всемирного дня чистоты Элике Савиорг.

В этом году Всемирный день чистоты пройдет 17 сентября. Во время акции люди из без малого 190 стран приведут в порядок местные пляжи, леса и дороги, очистив их от мусора. В прошлом году в глобальной уборке приняли участие более 40 000 жителей Эстонии, в том числе около 33 000 детей и подростков.

Организаторы инициативы призывают всех жителей стран Балтии сделать свой вклад в более чистую морскую среду. Также ожидается, что участие в акции примут предприятия. К инициативе уже присоединилась компания Neste, которая окажет поддержку проведению акции в трех странах одновременно – Эстонии, Латвии и Литве.

Очистку Балтийского моря поддержит Neste

За каждый случай заправки транспортного средства с использованием приложения Neste в июле и августе компания будет направлять 10 центов на улучшение окружающей среды. Сумма будет начисляться с каждой сделки, осуществленной при помощи приложения в Эстонии, Латвии и Литве.