Литовского депутата оштрафовали за фото советского памятника в Facebook, хотя в посте он выступал против таких монументов

Полиция Литвы выписала штраф на 150 евро члену местного совета Ширвинтского района Виргиниюсу Сарпаускасу за демонстрацию советской символики, сообщает Delfi.lt. Поводом для этого решения стал пост депутата на Facebook, в котором он критиковал своих коллег, не поддержавших демонтаж памятника, украшенного красной звездой и советским гербом.

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля в Литве активизировались дискуссии о судьбе советских памятников на территории страны. Некоторые из них уже демонтировали, другие — раскрасили в цветах украинского флага. В Ширвинтосе, вопреки тренду, советскую символику с монумента сняли, отреставрировали и вернули на место.

Сарпаускас сфотографировал обновленный памятник и опубликовал снимки в конце апреля в Facebook вместе с подробным рассказом о том, как ситуацию обсуждали на заседании местного совета. Сам депутат — сторонник демонтажа монумента, возмущенный его „обновлением“.

Тем не менее, в начале мая Сарпаускаса вызвали в полицию, обвинили в демонстрации советских символов и выписали штраф в размере 150 евро. Выплачивать его депутат не собирается и планирует обратиться в суд.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сообщила Delfi.lt, что 150 евро, о которых рассказывает Сарпаускас — это лишь половина штрафа, которую ему предложили заплатить добровольно. Если депутат не сделает это до 13 августа, начнется судебное разбирательство. „На сегодняшний день точка в этом деле не поставлена, постановление не принято“, — сказала Самороковская .

На вопрос о том, будут ли аналогичным образом штрафовать пользователей, репостнувших публикацию Сарпаускаса, представитель полиции сообщила, что их действия „не оценивались“.

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