Тайвань обвинил Китай в отрабатывании атак на остров

По сообщению ведомства, 6 августа 20 китайских военных самолетов и 14 кораблей проводили операцию вокруг острова. Несколько самолетов пересекли медианную линию Тайваньского пролива, которая считается линией разграничения между Тайванем и Китаем, пишет Медуза.

5 августа ее пересекли 49 китайских самолетов, заявили в Минобороны Тайваня.

Китайское военное командование заявило в субботу, что проверяло возможности нанесения ударов по объектам на земле и проведения морских наступательных операций, передает Associated Press.

Китайские военные учения начались в ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ожидается, что они закончатся в воскресенье. В рамках учений Китай, в частности, запускал в направлении острова баллистические ракеты.

Китай считает де-факто независимый Тайвань своей территорией. США, не признавая независимости Тайваня, поставляет ему оружие. Нэнси Пелоси объяснила свой визит необходимостью напомнить об обещании США поддерживать безопасность Тайваня.

Китай назвал визит Пелоси вмешательством в свои внутренние дела. В качестве ответных мер Пекин объявил о прекращении контактов с США по ряду вопросов, в том числе безопасности, борьбы с преступностью и изменениям климата.

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