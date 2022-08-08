Хотите поддержать „Пайде“ в ответной игре? Придется раскошелиться!
В четверг футбольному клубу „Пайде“ предстоит провести ответную игру против „Андерлехта“ в Брюсселе, но вот отправиться и поддержать эстонскую команду по карману не каждому.
Организация чартерного рейса в наши дни довольно дорогое удовольствие. Проблемы с рабочей силой и дороговизна топлива вынудила многих повысить цены. Согласно системе УЕФА Европейской футбольной ассоциации, за каждый отборочный раунд клубу предоставляется 100 000 евро так называемой компенсации за поездку и организацию матча. В первом раунде против тбилисского „Динамо“ дорожные расходы „Пайде“ и организация домашней игры составили чуть меньше 100 000 евро, а от матчей с „Арарат-Армения“ чуть больше 100 000, то есть вся компенсация потрачена.
Ответная игра состоится 11 августа в 21:00 по эстонскому времени. Болельщикам добраться до Брюсселя и поддержать команду и вовсе приходится за свой счет, а удовольствие это в нынешнее время не из дешевых.
Лучшие рейсы до Брюсселя
Все цены указаны на момент публикации. Если вылетать за день до игры (10 августа), то лучший рейс предлагает Lufthansa — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы. Рейс с пересадкой и займет в общей сложности 4 часа и 40 минут.
Обратный рейс этой же компанией, но в общей сложности на дорогу уйдет уже 5 часов и 30 минут. В сумме туда и обратно на одного человека выйдет 863 евро.
Другой вариант - полететь латвийской авиакомпанией airBaltic. Общая сумма билетов туда и обратно, на одного человека будет чуть дешевле - 778 евро.
Есть и самый дешевый вариант: для этого надо воспользоваться польскими авиалиниями LOT. Самолет вылетает из Таллинна в 18:10, в Польшу прилетает в 18:45 и вылетает в Брюссель в 7:20 утра, в 9:45 самолет приземлится в Брюсселе. Обратное время вылета можно выбрать (7:40 или 10:20), но в Таллинне вы будете уже 13 августа в 1:35. Цена билета на одного туда и обратно в сумме составит 292 евро.
Гостиница или хостел
Гостиница Hotel Phenix, которая находиться недалеко от стадиона, обойдется в 130 евро за две ночи на одного человека.
Хостел Generation Europe Youth Hostel на одного человека и на две ночи обойдется в 64 евро.
Футбольные билеты
Билеты на игру „Андерлехт“ - „Пайде“, продаются по 10 евро, у местных болельщиков преимущество, так как они могут использовать сезонные абонементы клуба.
С учетом авиабилетов, гостиницы или хостела, билета на игру и прочих трат (еда, сувениры), потребуется минимум 600 евро, но это если лететь с самыми дешевыми и неудобными билетами, а в других случаях надо приготовить 1000 евро минимум.