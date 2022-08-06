СМИ: КНДР предоставит России 100 тысяч „добровольцев“ для войны против Украины

Северная Корея якобы предложила прислать 100 тысяч своих солдат для поддержки попытки вторжения России в Украину, утверждает российское государственное телевидение.

Как пишет издание New York Post, предложение КНДР оказать военную помощь России не удалось оперативно проверить, но ее подхватил член общественного совета при минобороны России Игорь Коротченко.

„Есть сообщения, что 100 тысяч северокорейских добровольцев готовы приехать и принять участие в конфликте“, - сказал Коротченко в эфире государственного телеканала.

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