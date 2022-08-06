Российская легкоатлетка об украинских спортсменках: большая ошибка в том, что я не нашла смелости написать им сразу после 24 февраля

Российская легкоатлетка Ласицкене дала интервью российскому информационному агентству „Р-Спорт“. Прыгунья в высоту, которая ранее написала открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, и главной сопернице украинке Ярославе Магучих и Юлии Левченко отметила, что искренне переживает из-за вторжения РФ в Украину.

„Моя огромная ошибка, как мне кажется, состояла в том, что я не нашла в себе смелости написать им сразу после начала событий на Украине (24 февраля). Я в то время была уверена, что им не нужны мои слова. А когда я их произнесла, они мне не поверили.

Искренне надеялась, что, зная меня столько лет, они понимают, что со мной творится. Пусть это и нельзя сравнить с тем, что творится с ними, находящимися вдалеке от дома и переживающими за близких. Если бы наше отстранение могло помочь сделать так, чтобы все закончилось, я бы с этим согласилась. Если бы я могла отдать ради этого все титулы, я бы это сделала. Но отстранение спортсменов ничего не изменит. Поэтому смысл письма Баху был еще и такой: отстранив нас, вы не остановили один процесс, но начали другой, который остановить уже не сможете“, – заявила Ласицкене.

Она призналась, что Магучих и другие украинские спортсменки вряд ли поняли ее посыл.

„Я восхищаюсь ее силой духа. И попыталась объяснить ей, что во мне, что со мной. Извинилась за то, что написала только сейчас, объяснила почему. И закончила так: „Скорее всего, ты меня не поймешь“. Но она и не должна меня понимать. Никто не должен. Моя огромная ошибка, как мне кажется, состояла в том, что я не нашла в себе смелости написать им сразу после начала событий на Украине. И меня это гнетет и уничтожает. Я в то время была уверена, что им не нужны мои слова. А когда я их произнесла, они мне не поверили“, – сказала Мария.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих ранее заявила, что перестала общаться с представителями России и заявила, что больше не считает Ласицкене своим кумиром.