$50 млн за теорию заговора. Суд США оштрафовал конспиролога Алекса Джонса

Родители шестилетнего Джесси Льюиса обвинили Джонса в том, что после его публикаций, называющих массовое убийство в школе Сэнди Хук постановкой, их начали жестоко травить его подписчики.

Присяжные решили, что Джонс должен заплатить штраф в 45,2 миллионов долларов в качестве наказания. Вдобавок к 4,1 миллиону долларов возмещения материальных издержек семье - в частности, трат на личную охрану.

По словам суда, смысл штрафа в том, чтобы отвадить Джонса, чью медиакомпанию эксперты оценивают в более 100 миллионов долларов, от распространения ложной информации в будущем.

„Мы просим вас послать очень простой сигнал: остановите Алекса Джонса, - попросили адвокаты семьи. - Остановите монетизацию дезинформации и лжи. Пожалуйста“.

Теория заговора о школе Сэнди Хук

Джонс - влиятельный радиоведущий, видеоблогер и владелец ультраправого сайта Infowars. Он также поклонник российского философа Александра Дугина и частый гость телеканала „Царьград“.

После массового убийства в начальной школе Сэнди Хук в 2012 году Джонс стал распространять на своих платформах ложную информацию о том, что трагедия была постановкой, а родители жертв - актерами. За „постановкой“, по словам Джонса, стояли власти США, желающие лишить американцев права на оружие.

В школе Сэнди Хук тогда погибли 26 человек: 20 детей начальных классов и шесть сотрудников. Это привело к новым попыткам ужесточить контроль над оружием в США, но в конгрессе не набралось достаточно голосов для поддержки законодательства. 10 лет спустя - после новых массовых расстрелов в школах и других людных местах - законопроект снова на повестке дня.

В суд на Джонса подали Скарлетт Льюис и Нил Хеслин - разведенные родители шестилетнего Джесси Льюиса, убитого в школе. Разбирательство началось 25 июля и продлилось две недели.

Родители мальчика подали иск против Джонса на 150 миллионов долларов за клевету и сознательное нанесение морального вреда.