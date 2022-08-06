Полиция ищет пропавшего в Таллинне 34-летнего Алари

Сегодня утром Алари покинул свой дом в Мустамяэ, и родственники очень обеспокоены его внезапным отъездом. Полиция проверила возможное местонахождение Алари, но ни с кем из знакомых на связь он не выходил. Непосредственное окружение его дома также было тщательно проверено, но, к сожалению, безрезультатно. Мужчина может путешествовать на автобусе, но направление его движения неизвестно.