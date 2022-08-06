06.08.2022, 14:40
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 34-летнего Алари
ФОТО: PPA
Полиция просит людей помочь установить местонахождение 34-летнего Алари, пропавшего в Таллинне.
Сегодня утром Алари покинул свой дом в Мустамяэ, и родственники очень обеспокоены его внезапным отъездом. Полиция проверила возможное местонахождение Алари, но ни с кем из знакомых на связь он не выходил. Непосредственное окружение его дома также было тщательно проверено, но, к сожалению, безрезультатно. Мужчина может путешествовать на автобусе, но направление его движения неизвестно.
Алари 180 см, среднего телосложения. Когда он ушел, то был одет в синие джинсовые шорты, темную рубашку и коричневые шлепанцы.
Всех, кто увидит Алари, просят сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.