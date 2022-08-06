Новости Эстонии
06.08.2022, 14:21

Департамент: такое загрязнение, как в реке Умбуси, в Эстонии случается раз в десятилетие

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Умбуси
Умбуси
ФОТО: Alari Tammsalu | Ekspress Meedia

Ситуация с загрязнением реки Умбуси в Пыльтсамаа улучшается, но на сбор мертвой рыбы со дна потребуется несколько недель, сообщил Департамент окружающей среды.

По оценке ведомства, речь идет о загрязнении среднего масштаба, которое случается в Эстонии раз в десять лет, пишет Rus.err.ee.

Департамент окружающей среды получил уведомление о том, что вода в реке Умбуси подозрительного цвета, 30 июля. Выяснилось, что в ливневую канализацию с фермы Pajusi ABF просочился силосный сок. К четвергу было обнаружено около 2500 мертвых рыб, а в пятницу из воды в большом количестве начали доставать мертвых водных животных.

Результаты анализов загрязнения будут готовы к 10 августа, после чего Департамент окружающей среды определится с размером штрафа для Pajusi ABF.

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