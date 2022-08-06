В Тарту открывается дом попечения для людей с деменцией

„Тарту сделал важный шаг в решении проблемы нехватки мест в учреждениях опеки. Дом Nõlvaku будет оказывать современные услуги людям с наибольшими потребностями в уходе“, – рассказал вице-мэр Тарту Михкель Леес.

Дом рассчитан на 20 мест. Его строительство обошлось в 1,4 млн евро, сообщает Rus.err.ee.

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