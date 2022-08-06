06.08.2022, 12:27
В Тарту открывается дом попечения для людей с деменцией(11)
ФОТО: Pexels.com
В Тарту 8 августа откроется дом попечения Nõlvaku, предназначенный для людей с деменцией.
„Тарту сделал важный шаг в решении проблемы нехватки мест в учреждениях опеки. Дом Nõlvaku будет оказывать современные услуги людям с наибольшими потребностями в уходе“, – рассказал вице-мэр Тарту Михкель Леес.
Дом рассчитан на 20 мест. Его строительство обошлось в 1,4 млн евро, сообщает Rus.err.ee.
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