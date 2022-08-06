ФОТО | В детских забегах IRONKIDS было рекордное количество участников(1)
В пятницу в детских забегах Mamma IRONKIDS, проводившихся в рамках фестиваля триатлона IRONMAN Tallinn, приняло участие рекордное количество детей в возрасте от 1 до 16 лет - около 800.
В то время как самым маленьким участникам предстояло преодолеть 475-метровый круг, ребятам постарше пришлось бежать 1500 метров. Трасса проходила вокруг Летной гавани и завершилась эффектным финишем в помещении Летной гавани. Все бегуны должны были почувствовать себя настоящим IRONMAN, финишировав на красной дорожке.
Все финишировавшие получили медали, специальные футболки Mamma IRONKIDS Finisher, блины Mamma и спортивную воду Limpa. Отдельно награждали победителей соревновательных дисциплин.
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