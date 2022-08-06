ФОТО | В детских забегах IRONKIDS было рекордное количество участников

В то время как самым маленьким участникам предстояло преодолеть 475-метровый круг, ребятам постарше пришлось бежать 1500 метров. Трасса проходила вокруг Летной гавани и завершилась эффектным финишем в помещении Летной гавани. Все бегуны должны были почувствовать себя настоящим IRONMAN, финишировав на красной дорожке.