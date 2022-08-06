Другие виды
06.08.2022, 11:55

ФОТО | В детских забегах IRONKIDS было рекордное количество участников

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Mamma IRONKIDS lastejooksud
Mamma IRONKIDS lastejooksud
ФОТО: Gertrud Alatare/IRONMAN Tallinn | Erakogu

В пятницу в детских забегах Mamma IRONKIDS, проводившихся в рамках фестиваля триатлона IRONMAN Tallinn, приняло участие рекордное количество детей в возрасте от 1 до 16 лет - около 800.

В то время как самым маленьким участникам предстояло преодолеть 475-метровый круг, ребятам постарше пришлось бежать 1500 метров. Трасса проходила вокруг Летной гавани и завершилась эффектным финишем в помещении Летной гавани. Все бегуны должны были почувствовать себя настоящим IRONMAN, финишировав на красной дорожке.

IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS
IRONKIDS

Все финишировавшие получили медали, специальные футболки Mamma IRONKIDS Finisher, блины Mamma и спортивную воду Limpa. Отдельно награждали победителей соревновательных дисциплин.

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