Согласно основанному на показаниях очевидцев докладу ООН, солдаты, действующие от имени правительства Мали, предположительно, убили в охваченной кризисом стране более 30 мирных жителей. 78-страничный отчет экспертов ООН представлен Совету Безопасности этой организации, сообщает в пятницу, 5 июля, информационное агентство dpa, получившее доступ к документу. В отчете преступники со слов свидетелей описаны как „белокожие солдаты“, пишет dw.com.

Российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера, находящаяся на службе у малийской военной хунты, в докладе ООН напрямую не упоминается, однако, по информации dpa, у экспертов нет сомнений в том, что описанные свидетелями солдаты являются бойцами этого военного формирования. В частности, об этом говорит то, что во время преступления использовались веревки из запасов российской армии.

Ужасающее по степени жестокости убийство

В докладе ООН описан инцидент, произошедший в начале марта в центральной части Мали на границе с Мавританией, когда за два дня малийские силы атаковали шесть населенных пунктов в регионе. Утром 5 марта „группа белокожих солдат“ прибыла в одну деревню, колодцем которой часто пользовались малийские и мавританские скотоводы. „Солдаты собрали взрослых мужчин, включая мальчиков постарше, связали им руки за спиной и завязали глаза“, - говорится в отчете ООН со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Согласно докладу, солдаты совершили налет на дома в деревне и разграбили их. После этого они начали избивать связанных мужчин тяжелыми палками, в то время как другие солдаты блокировали двери домов, где находились женщины и дети, которые „могли слышать только крики мужчин, когда их избивали“. По словам очевидцев, 33 или 34 мужчины, включая 29 мавританцев и четырех малийцев, были увезены. День спустя их тела обнаружили в четырех километрах от деревни. Согласно отчету, они были застрелены, а затем сожжены.