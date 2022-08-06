ФОТО | Лидеры Ironman перепутали дорогу и сошли с дистанции, эстонец занял второе место!

У женщин лучшей стала англичанка Лизи Брук, которая преодолела дистанцию за 9:43.04. Второй финишировала Таня Винтер-Бьерг из Норвегии (+11.39), а третьей - представительница Эстонии Лийзи Аламаа (+12.23).

Сначала появилась информация, что англичанин Берри остановил гонку с лидирующей позиции. Спортсмен ошибся на беговой дорожке и не захотел завершать Ironman. Таким образом, эстонец Яак Киммель поднялся с пятого на четвертое место.

Затем оказалось, что Баник и Антонсен, занимавшие второе и третье места, тоже неправильно прочитали трек. Норвежец, как и Берри, решил остановить гонку, но немец Баник, идущий на третьем месте, храбро бросился вперед. Киммель поднимается на второе место благодаря ошибкам своих конкурентов.

По словам организаторов, спортсмены претензий не предъявляли. Берри сказал, что может винить в этом инциденте только себя.

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