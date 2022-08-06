УЕФА наказал турецкий клуб за кричалки про Путина

На 57-й минуте матча второго отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов (2:1) „Динамо“ открыло счет, в ответ трибуны принялись скандировать: „Владимир Путин“. По данным СМИ, из-за этого главный тренер киевлян Мирча Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию.

„Оштрафовать „Фенербахче“ на 50 тысяч евро и распорядиться о частичном закрытии трибун стадиона клуба (не менее 5000 мест) во время следующего домашнего матча клубного турнира УЕФА за бросание предметов и выкрикивание провокационного сообщения оскорбительного характера, то есть запрещенной кричалки. Указанное частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в два года, начиная с даты принятия настоящего решения“, - говорится в заявлении.