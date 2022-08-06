Кайя Канепи пробилась в полуфинал турнира в США

Канепи выигрывала в первом сете со счетом 4:1, но 23-летняя россиянка смогла сравнять счёт и одержать победу в первом сете 7:4.

Во втором сете россиянка повел в счете 3:0, но на этот раз уже Канепи сразу смогла сравнять счет 3:3 и одержать победу во втором сете 6:4.

В третьем сете Канепи уверена повела в счете 5:2 и выиграла третий сет со счетом 6:3.

Калинская трижды подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти, а у Канепи, занимающей 37-е место в рейтинге WTA, 12 эйсов, пять ошибок на подаче и шесть реализованных брейков из 13.

В полуфинале Канепи сыграет с победительницей противостояния Дарья Сэвилл (WTA, 88-е место) и Ребекка Марино (WTA, 111-е место).