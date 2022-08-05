ФОТО | Тянак лидирует после первого дня Ралли Финляндии
Отт Тянак (Hyundai) лидирует в Ралли Финляндии после первого дня, опережая Эсапекка Лаппи (Toyota) на 3,8 секунды. Тянак выиграл три из восьми спецучастков, которые состоялись в пятницу, Лаппи — четыре. Одна победа у Такамото Кацута (Toyota). Четвертый спецучасток был отменен по соображениям безопасности.
Вчерашний общий зачет (3,48 км) выиграл Тьерри Невиль, опередивший Тянака на 1,2 секунды, но сегодня бельгиец не смог обойти своего товарища по команде. „У него другая стартовая позиция, и он сильно рискует, чего я не делаю“, — сказал Невиль YLE Rally перед вторым перерывом на техническое обслуживание.
Тянак выиграл два спецучастка 2-ой и 4-й, в Лаукаа (11,75 км), опередив Лаппи в обоих случаях на 2,7 и 0,4 секунды соответственно. Отменённый 5-й срецучасток наверняка сильно навредил эстонцу, ведь была упущена хорошая возможность еще больше увеличить отрыв от преследователей. „Пожалуйста, уважайте решения организаторов трассы. Это для безопасности всех пилотов“, - сказал Тянак.
Абсолютный лидер чемпионата мира Калле Рованперя занимает пятое место в общем зачете, отставая от Тянака на 15,3 секунды.
Последний круг дня снова начался с победы Тянака, но Лаппи выиграл следующие три, сократив отставание от Тянака до 3,8 секунды к концу первого дня.
Общий зачет после 10-го спецучастка: