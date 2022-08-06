Вейповая лихорадка. Школы бьют тревогу, но несовершеннолетние могут купить запрещенные товары без проблем

У 15-летней Анете, как и у многих ее сверстников, есть личная банковская карта, с помощью которой можно делать покупки в интернете. Карта - это все, что нужно, чтобы купить любой вейп из продолженного ассортимента, а затем совершенно спокойно забрать заказ из посылочного автомата. Возраст не проверяет никто. Анете сделала это, участвуя в специальном журналистском эксперименте для Eesti Päevaleht, но легко это провернуть может и любой другой подросток или даже ребенок, у которого, в отличие от нашей подопытной, есть желание побаловаться электронными сигаретами.