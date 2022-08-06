Новости Эстонии
06.08.2022, 11:38

Вейповая лихорадка. Школы бьют тревогу, но несовершеннолетние могут купить запрещенные товары без проблем

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Видео эксперимента: 15-летняя девушка без проблем смогла купить вейп
В эксперименте Eesti Päevalehet приняла участие 15-летняя Анете, которой удалось приобрести электронные сигареты в интернет-магазине и получить заказ в почтовом автомате Itella без каких-либо проблем.
В эксперименте Eesti Päevalehet приняла участие 15-летняя Анете, которой удалось приобрести электронные сигареты в интернет-магазине и получить заказ в почтовом автомате Itella без каких-либо проблем.
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

В Эстонии запрещена продажа электронных сигарет онлайн, однако их можно заказать за границей, что и делают в том числе и несовершеннолетние граждане нашей страны. Для этого не нужно придумывать ничего особенного, разве что указать неправильный возраст при оформлении заказа.

У 15-летней Анете, как и у многих ее сверстников, есть личная банковская карта, с помощью которой можно делать покупки в интернете. Карта - это все, что нужно, чтобы купить любой вейп из продолженного ассортимента, а затем совершенно спокойно забрать заказ из посылочного автомата. Возраст не проверяет никто. Анете сделала это, участвуя в специальном журналистском эксперименте для Eesti Päevaleht, но легко это провернуть может и любой другой подросток или даже ребенок, у которого, в отличие от нашей подопытной, есть желание побаловаться электронными сигаретами.

Интернет-магазин Vapesale24 называет себя ведущим европейским порталом по продаже электронных сигарет и предлагает такой широкий ассортимент сладких вкусов, какой и кофейне Maiasmokk не снился. Арбуз, лайм, кола, черника, яблоко, клубника, малина, грейпфрут, манго, апельсин, ананас, мята, банан, а также ароматы „розового лимонада“ и „черничной жвачки“.

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