Министр обороны Ханно Певкур: взгляд Эстонии на безопасность охватывает 360 градусов

„Взгляд Эстонии на безопасность охватывает 360 градусов, то есть Эстония придает большое значение безопасности в Средиземноморье, и мы привержены обеспечению мира и безопасности в южной части альянса. На практике это выражается во вкладе Эстонии в зарубежные операции“, – сказал министр обороны Певкур.

„Географически мы с Грецией являемся передовыми странами НАТО и Европейского Союза на востоке и юге. Это сближает нас и помогает нам лучше понимать взаимные проблемы, связанные с безопасностью“, – добавил Певкур.

Важной темой в повестке дня стали российская агрессия против Украины, а также возможности для продолжения оказания Украине военной помощи.

„Происходящая в Украине агрессия Российской Федерации затрагивает всех нас. Мы должны без устали поддерживать Украину и помогать ей. Цель Кремля – разрушить существующий мировой порядок, основанный на правилах. Война в Украине показывает, что Кремль без малейшего колебания использует военную силу для достижения этой цели“, – отметил Певкур.

Эстония и Греция имеют хорошую перспективу сотрудничества, в частности в области киберзащиты, военного образования и оборонной промышленности. Греция участвовала в учебной работе Балтийского оборонного колледжа, направив на обмен опытом как преподавателей, так и учащихся. Кроме того, Греция является одной из стран-участниц Центра НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны.

Министр обороны Ханно Певкур также примет участие в завершении ежегодного Собрания офицеров запаса в Афинах, выступив с докладом.